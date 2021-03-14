Россия ответила на запрос Хорватии по «Спутнику V»

14.03.2021, 22:22, Новости дня

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Россия предоставила хорватской стороне запрошенные ранее данные по вакцине от новой коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщило национальное телевидение HRT.

«Что касается экстренного импорта [«Спутника V»], то законодательство гласит, что вакцина должна иметь разрешение для начала ее применения, как и любое лекарство. Юрисдикция в этом случае [остается] исключительно за Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС комментарий руководителя Хорватского агентства лекарственных средств и медицинских товаров Синиши Томича. При этом он отметил, что до одобрения российской вакцины на уровне Европейского союза препарат не может применяться в Хорватии.

Напомним, в середине февраля источники из правящей партии «Хорватское демократическое содружество» сообщили, что Хорватия планирует получить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» до регистрации препарата Европейским агентством лекарственных средств, страна не хочет зависеть от распределения вакцины внутри ЕС.

Летом 2020 года президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В феврале 2021 года научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%. К началу марта 2021 года «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире.