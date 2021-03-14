Алиев заявил о готовности Азербайджана к открытию коммуникаций с Арменией

14.03.2021, 22:22, Новости дня

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Открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией может стать исходной точкой для того, чтобы полностью оставить конфликт вокруг Нагорного Карабаха в истории, Баку готов к этому, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в воскресенье действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Мы уже приступили к процессу переговоров об открытии коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Это – часть [трехстороннего] заявления, подписанного 10 ноября [2020 года]. Уже состоялось несколько этапов переговоров на разных уровнях. Считаю, что именно этот вопрос может стать исходной точкой для того, чтобы полностью перевернуть страницу войны и оставить ее в истории», – приводит слова Алиева ТАСС.

По мнению президента Азербайджана, открытие коммуникаций пойдет на пользу всему региону, придаст динамику региональному сотрудничеству и откроет новые возможности. «Это может привести к потенциальному сотрудничеству во многих областях. Я уже открыто сказал, что Азербайджан готов к этому», – добавил Алиев. Как считает глава республики, четыре месяца, прошедшие после войны, «демонстрируют волю обеих сторон закрыть [эту] страницу и направить внимание на будущее».

В свою очередь Линде подчеркнула, что ОБСЕ «рассмотрит, что может сделать, чтобы внести вклад в разрешение конфликта». Она отметила приоритетность в этом контексте международного права, прав человека, гуманитарного права, мира и безопасности.

В пятницу президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном восстановление экономических связей в Закавказье.

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Москва выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. В январе 2021 года по итогам переговоров в Кремле Путин, Пашинян и Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха.