Недооценил, кого обидел

14.03.2021, 22:18, Разное

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Гуманитарный университет профсоюзов заплатит компании однокурсника Путина 21 тысячу евро.

Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий известен своей страстью к премиум-классу — будь то сигары, яркие галстуки, рестораны или студентки модельной внешности.

Для защиты своих интересов в суде ГУП выбрал адвокатское бюро с премиум-ценником: «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАиП), основанное однокурсником Владимира Путина Николаем Егоровым (он фигурирует в расследовании о дворце в Геленджике).

Это крупнейшее в РФ адвокатское бюро по объемам годовой выручки (только по госконтрактам около 1 млрд), основная доля приходится на обслуживание корпораций и «оказание услуг по представлению интересов РФ» по заказам Минфина и Росимущества.

Адвокаты ЕПАиП — из самых дорогих на рынке юридических услуг. Именно их предпочло заведение Александра Запесоцкого, чтобы отстаивать свои интересы в деле о разрушенной исторической даче в Озерках.

Вкратце напомним: речь о деревянной дореволюционной даче, в статусе выявленного объекта культурного наследия переданной ГУПу, а затем ставшей памятником регионального значения. Университет, решив построить на этом месте спортивно-досуговый комплекс, в сохранении заинтересованности не выказывал. Из года в год КГИОП констатировал ухудшение ее состояния, штрафовал вуз, обязывал провести консервацию и реставрацию. Нам не известно о какой-либо реакции на эти предписания.

Дача при саде Озерки. Фото: citywalls.ru

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В июне 2016 г. специалисты комитета констатировали: историческое здание самовольно демонтировано, остался только фундамент.

Университет взялся доказывать, будто он непричастен к демонтажу — дача, мол, утрачена «в силу естественных причин». КГИОП подал иск в суд, дабы привлечь к ответственности виновных. А Федерация независимых профсоюзов РФ — встречный, оспаривая распоряжение комитета о включении дачи в реестр памятников. Суд принял сторону комитета, в 2017 г. вуз Запесоцкого был оштрафован на три миллиона рублей. А в июне 2020 г. Фрунзенский районный суд Петербурга удовлетворил в полном объеме требования КГИОП, обязав ГУП за два года восстановить дачу. В октябре городской суд оставил это решение в силе.

Проиграв по всем фронтам, вуз, можно предположить, посчитал — незачем платить адвокатам, раз не смогли обеспечить ему победу. Хотя, как следует из заключенных с ГУПом условий оказания юридических услуг, университет обязался их оплатить вне зависимости от результатов судебной тяжбы.

Не получив положенных денег, адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» обратилось в арбитражный суд. Где представило доказательства проделанной работы — заключение «Стратегия действий по защите интересов в ходе конфликта», акты сдачи-приемки и требования об оплате задолженности, неоднократно направлявшиеся в адрес ГУПа.

В судебном заседании университет выражал несогласие с выводами «Стратегии» и завышенной, по его мнению, стоимостью услуг. В ответ истец представил результат экспертного исследования, согласно которому адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» включено в премиальную категорию, является международной фирмой и соответствует этой категории — в том числе и по стоимости предоставляемых услуг.

Согласно решению, вынесенному арбитражным судом 3 марта, ГУП обязан выплатить адвокатскому бюро 21 тыс. евро в рублевом эквиваленте (на момент публикации решения — 1,86 млн руб.) плюс 31 тыс. руб. расходов по госпошлине.

Здание Гуманитарного университета профсоюзов в Петербурге. Фото: gup.ru

Забавно, что представители университета, оценивая минувшим летом понесенные им из-за дачи в Озерках расходы в 8 млн рублей, уже включали в эту общую сумму и услуги адвокатов — вместе с оплаченными экспертизами и штрафами. За рамками той оценки остались расходы на развернутую пиар-кампанию, когда разом в нескольких СМИ вышли публикации с намеками на материальную заинтересованность руководства КГИОП и его нацеленность на «рейдерский захват». Расходы на такой информационный вброс, по мнению экспертов рынка пиар-услуг, могли составить около двух миллионов.

Градозащитники, комментируя исход судебных разбирательств по даче в Озерках, отмечают проявленную КГИОП твердость и нечастую в наше время принципиальность. В феврале комитет утвердил своим распоряжением охранное обязательство, закрепившее сроки восстановления дачи и ограничения по использованию территории в границах памятника.

Дача после пожара. Фото: «Градозащитный Петербург»

«Руководство университета прошло все известные стадии принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессия и движется в сторону смирения, — не без ехидства констатируется на сайте «Градозащитный Петербург». — За содеянное, таким образом, придется отвечать. Здание воссоздадут. Облик исторического места не будет испорчен. И все это вселяет осторожную надежду, что история послужит уроком для других недобросовестных владельцев».

Татьяна Лиханова

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