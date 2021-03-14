Мнение: Как работает новый водозабор на реке Бельбек

14.03.2021, 22:12, Разное

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Для тех, кто интересовался, как обстоят дела с водой в Севастополе.

Комментарии специалиста по поводу работы нового водозабора на реке Бельбек, который должен частично решить проблемы с водоснабжением Севастополя.

Показано и рассказано, как что работает, насколько решает проблему и общее значение нового инфраструктурного объекта для города-героя.

Построенный военными строителями водозабор начал работу 1 марта.

Центральная диспетчерская.

Тестовая подача воды в Севастополь.

Работа насосов.

В целом, с бытовой точки зрения каких-то проблем с водой не припомню, за последние несколько месяцев воду отключали пару-тройку раз в связи с аварийными работами (в основном отключали на ночь)

Стоит отметить, что в отличие от Севастополя, в Крыму ситуация с водой более сложная, поэтому в последние пару месяцев немало разговоров о том, что будут строить опреснительные сооружения, даже несмотря на дороговизну данного проекта.

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