В Херсонской области задержан подозреваемый в убийстве семилетней девочки – прокуратура

14.03.2021, 22:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вероятного убийцу семилетней жительницы села Счастливое Херсонской области Марии Борисовой установили через два дня после того, как нашли тело. Об этом 14 марта в Facebook сообщила начальник департамента в Офисе генерального прокурора Украины Юлия Усенко.

“Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемого установили по “горячим следам” – через двое суток после обнаружения тела ребенка”, – написала она.

Представитель Офиса генпрокурора рассказала, что подозреваемому 52 года, 14 марта его взяли под стражу.

“Ребенка искали четверо суток. Все это время после совершения ужасного убийства мужчина прятал тело, а затем отнес к месту, где уже проходили поиски”, – отметила Усенко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=892993138155822&id=100023354322904

Мария Борисова пропала вечером 7 марта, ее поиски продолжались до 11 марта, когда в недостроенном сарае в одном из домовладений нашли тело девочки. В полиции предположили, что ее задушили и изнасиловали.

Уголовное производство, которое изначально было открыто по факту исчезновения ребенка, позже переквалифицировали на п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

—