Китай упрощает въезд иностранцам, которые привились китайскими препаратами

14.03.2021, 22:10, Новости дня

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В Китае решили упростить въезд в страну для иностранцев, которые вакцинировались китайскими препаратами. Об этом говорится на сайте уполномоченного министерства иностранных дел Китая в Гонконге.

Это упрощение касается тех, кто будет въезжать в Китай через Гонконг. Для получения визы иностранцы должны будут подать те же документы, которые подавались до пандемии.

Воспользоваться таким упрощенным въездом смогут те, кто получил две дозы любой китайской вакцины от коронавируса или же одну дозу, но не позднее чем за 14 дней до въезда. Таким туристам не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест или заполнять специальную декларацию.

Новые правила заработают с 15 марта. Тогда же вступят в силу и новые правила получения визы по гуманитарным причинам. Их могут выдать для воссоединения с семьей, ухода за родственниками или похорон.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Китае по состоянию на 14 марта подтвердили болезнь у 101 тыс. человек, 4,8 тыс. из них умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

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