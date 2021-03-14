“Динамо” и “Шахтер” в УПЛ синхронно обыграли команды, борющиеся за третье место
14.03.2021, 22:10,
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14 марта в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” упрочили свое лидирующее положение в турнирной таблице. Об этом сообщает сайт УПЛ.
“Динамо” в качестве лидера турнира играло в Запорожье против идущей на третьем месте луганской “Зари”. Киевский клуб забил дважды: Артем Беседин на 55 минуте и Сергей Сидорчук на 58-й. Матч завершился со счетом 2:0.
“Шахтер” принимал в Киеве черниговскую “Десну”, которая идет в УПЛ четвертой, и завершил матч разгромными 4:0. По два гола забили Тете (с пенальти на 34 минуте и с игры на 80-й) и Манор Соломон (на 75-й и 77-й минутах).
Таким образом, “Динамо” осталось единоличным лидером турнира, у него 43 очка. “Шахтер” продолжает отставать от динамовцев на четыре очка. На третьем месте с 32 очками осталась “Заря”. У “Десны” – 30 очков.
Состоялись также такие поединки 18 тура УПЛ:
“Минай” – “Ингулец” 0:1;
“Ворскла” – “Днепр-1” 0:1;
“Мариуполь” – “Колос” (ковалевка) 1:4;
“Александрия” – “Олимпик” (Донецк) 2:0.
Еще один матч, между львовскими командами “Львов” и “Рух”, состоится позже. Их результат на расположение лидеров УПЛ не повлияет.
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