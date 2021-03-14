 

Яценюк указал на причины ухудшения отношений США и Украины

14.03.2021, 21:32, Новости дня
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Отношения Вашингтона и Киева не были поставлены на паузу, однако у президента Украины Владимира Зеленского нет повестки дня, которая бы устраивала США, считает бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк.

По мнению Яценюка, администрация президента США Джо Байдена знает, что может предоставить Киеву, но вместе с тем хочет услышать от Украины определенные заявления, касающиеся бизнесмена Игоря Коломойского, передает «Федеральное агентство новостей».

Экс-премьер считает, что Вашингтон, введя санкции в отношении Коломойского, дал тем самым Киеву сигнал вести более прозрачную и честную политику.

Ранее газета The Washington Post предположила, что Байден намеренно откладывает первый звонок Зеленскому, ожидая от украинского лидера определенных шагов по борьбе с коррупцией и разрыву отношений с Коломойским.



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