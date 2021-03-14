Американские врачи устроили в операционной игру с удаленными органами

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14.03.2021, 21:32, Новости дня
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В штате Мичиган врачи устроили в операционной игру по правилам американского телешоу «Цена правильная», выставив в Instagram удаленные во время операции органы, сообщили американские СМИ.

Снимки выкладывались в аккаунте, который вели 35 врачей медицинской организации Spectrum Health в городе Гранд-Рапидс. На одной из фотографий медик позирует с органом, подписчикам же было предложено угадать его вес, передает New York Post.

Другой пост содержал фото с врачом, держащим в руках фиброзную ткань, в то время как пациент лежит на операционном столе. «Самый длинный побеждает! Хорошая работа», – говорилось в подписи к снимку.

Позже Instagram-аккаунт был удален. В Spectrum Health сообщили, что организация сожалеет о случившемся и проводит внутреннее расследование.



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