Поражение сейсмократов

14.03.2021, 21:28, Разное

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После публикации в «Новой» Минстрой вернет карты сейсмического районирования России.

Фото: EastNews

12 марта в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Отмена карт Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2016 — возможные последствия». Он был созван по инициативе Комиссии ОП по экологии и охране окружающей среды и Общественного совета при Роснедрах через 10 дней после выхода нашего материала «Аж трясет от жадности».

Напомню, что речь идет о неожиданной для всего научного сообщества отмене действия карт сейсмического районирования РФ ОСР-2016 Министерством строительства. От степени сейсмической опасности, указанной на картах, зависит и стоимость строительства в конкретном месте — проектировщики обязаны ее учитывать. Отмену карт поддерживали строители в регионах, где баллы сейсмоопасности повысились.

В нашем материале редакция предложила создать дискуссионную площадку для обсуждения вопроса: ни в Минстрое, ни в профессиональном сообществе Академии наук ученым, создавшим карты ОСР-2016, не дали активно заявить свою позицию. В определенной степени

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круглый стол в Общественной палате и стал ответом на предложение «Новой газеты». По меркам нашей бюрократии это очень быстрый ответ.

Дискуссия была весьма откровенной и корректной. Она обнажила обозначенную в статье «Новой газеты» коллизию между научным сообществом (именно результатом его коллективного творчества и стали карты ОСР-2016) и корпоративными интересами строителей. А проще сказать — между научной истиной и деньгами.

Это была первая полноценная дискуссия о научной и практической (с точки зрения строительной индустрии) ценности карт ОСР-2016. Среди 69 зарегистрировавшихся участников — сплошь профессора, доктора и кандидаты, заведующие отделами, управлениями, лабораториями и руководители крупных компаний. В зале присутствовало не более половины, остальные участвовали в режиме видеоконференции.

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Противники карт ОСР-2016 были представлены исчерпывающе — от них было заявлено восемь выступающих.

Правда, самые влиятельные и активные лоббисты отмены действия карт ОСР-2016 (например, Антон Глушков, президент СРО НОСТРОЙ) не явились и правом слова не воспользовались. Да и среди выступивших оппонентов неожиданно оказались люди, не имеющие ничего против самих карт, — возражения касались процедуры и темпов их внедрения.

Ни один из участников полемики не ставил под сомнение научную достоверность сейсмических карт России. Все больше говорили о несвоевременности их введения. Аргументы строителей и региональных чиновников на круглом столе против карт можно выразить так: «Я далек от науки, но и вы меня поймите — стройки дорожают, что же мне делать?» Все эти жалобы убил одним вопросом Борис Васильевич Ильичев из «Главгосэкспертизы»: «Так мы верим научной истине или не верим?»

Психологический перелом наступил ближе к середине заседания. Профессор Евгений Вознесенский, заместитель декана геологического факультета МГУ по науке, сказал присутствующим, что конструктивные особенности свай Крымского моста он рассчитывал, исходя из карт сейсмического районирования и результатов изысканий на месте. И если бы карты поменялись, он не колебался бы в их применении.

«Все сваи забиты на глубину 70 метров», — с оптимизмом сказал Евгений Арнольдович. Из его речи выходило, что если уж наука устанавливает ограничения, их надо выполнять, невзирая на расходы.

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Это был удар под дых. Против Крымского моста даже могущественные строительные ассоциации пойти не решились.

Крымский мост. Фото: РИА Новости

О том, что Родина дороже денег, еще при закладке моста бизнесу рассказал президент Путин. Позиция редакции всегда заключалась в том, что дороже денег в первую очередь жизни людей, но против такого тактического совпадения подходов трудно возразить. В дальнейшей дискуссии строители оказались в неубедительном меньшинстве. Пора было подводить итоги.

Во главе стола за разворачивающейся битвой молча наблюдал заместитель министра строительства Дмитрий Волков. Особых сомнений относительно активной роли правительства на круглом столе не было. Да и сообщение его после подведения итогов в программе круглого стола так и называлось: «Позиция министерства касательно карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2016».

Итог Дмитрий Анатольевич подвел в роли мудрого спокойного арбитра, неожиданно эмоционально отметив пример с Крымским мостом: «Сто процентов точный пример!» Но в действительности он огласил решение, принятое еще до дискуссии.

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Карты ОСР-2016, неожиданная отмена которых так оскорбила ученых-сейсмологов, будут возвращены в нормативный оборот.

Процедура эта не быстрая — потребуется не менее четырех месяцев. Те строители, которые не успели подготовиться, должны использовать этот период для адаптации.

Если статья в нашей газете хотя бы отчасти повлияла на такое решение, то мы можем поздравить и себя, и ученых. Разумеется, в глубине министерств четыре месяца легко могут превратиться в «период до 2032 года». Поэтому «Новая» будет следить за развитием событий.

Валерий Ширяев

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