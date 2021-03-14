Мнение: Российский флот в Средиземном море. Март 2021

14.03.2021, 21:22, Разное

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Корабли ВМС РФ действующие в Средиземном море на середину марта 2021-го года.

Основная часть традиционно действует в Восточном Средиземноморье у берегов Сирии и Кипра.

Российские военно-морские силы в Средиземном море были существенно усилены с прибытием во второй половине дня 7 марта подводной лодкой "Ростов-на-Дону" улучшенного класса «Кило» и возвращением фрегата «Адмирал Григорович» и патрульного судна «Дмитрий Рогачев» после развертывания в Индийском океане. Еще одно изменение в составе оперативной группы – прибытие малого танкера "Иман" и уход спасательного буксира "СБ-739". Для этих спасательных буксиров необычно покидать Средиземное море без сопровождения военного корабля.

В связи с тем, что авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Дуайт Д. Эйзенхауэр" действует в восточной части Средиземного моря, военно-морская активность российской оперативной группы, как ожидается, будет оставаться высокой, поскольку российские военные корабли будут отслеживать передвижения авианосной группы США.

https://russianfleetanalysis.blogspot.com/2021/03/russian-forces-in-mediterranean-wk102021.html – цинк

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