 

Больной кот Марченко вылечился и пошел в церковь

14.03.2021, 21:20, Новости дня
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Жена нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко 10 марта сообщила в своем Instagram о выздоровлении кота по кличке Кокос.

Телеведущая показала, как кот, оправившийся после тяжелой болезни и сердечного приступа, прогуливается возле иконостасов в их домашней церкви.

По словам Марченко, животное длительное время лечилось, после “выписки” из больницы ему приходилось ставить уколы и давать таблетки. Кокос предпочитал отсыпаться и не хотел никуда выходить из ванной. Однако внезапно животное самостоятельно и без приглашения отправилось за Марченко на утреннюю молитву.

“Он поднялся в домашнюю церковь… Конечно, еще с бритыми лапками и пузиком, похож на циркового пуделя или зайца на охотничьих натюрмортах, но теперь я за него спокойна! Мяучит, говорит мне, чтобы я начинала молиться… Что же, всякое дыхание да хвалит Господа”, – написала Марченко.

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Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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