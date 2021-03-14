Больной кот Марченко вылечился и пошел в церковь
14.03.2021, 21:20,
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Жена нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко 10 марта сообщила в своем Instagram о выздоровлении кота по кличке Кокос.
Телеведущая показала, как кот, оправившийся после тяжелой болезни и сердечного приступа, прогуливается возле иконостасов в их домашней церкви.
По словам Марченко, животное длительное время лечилось, после “выписки” из больницы ему приходилось ставить уколы и давать таблетки. Кокос предпочитал отсыпаться и не хотел никуда выходить из ванной. Однако внезапно животное самостоятельно и без приглашения отправилось за Марченко на утреннюю молитву.
“Он поднялся в домашнюю церковь… Конечно, еще с бритыми лапками и пузиком, похож на циркового пуделя или зайца на охотничьих натюрмортах, но теперь я за него спокойна! Мяучит, говорит мне, чтобы я начинала молиться… Что же, всякое дыхание да хвалит Господа”, – написала Марченко.
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