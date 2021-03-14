В Одесской области в катакомбах нашли труп мужчины

14.03.2021, 21:20, Новости дня

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14 марта в Одесской области в катакомбах нашли тело мужчины. Об этом сообщила “Думская”.

Находка обнаружена в селе Нерубайское, пригороде Одессы, в этом населенном пункте есть музей катакомб.

Один из местных жителей рассказал изданию, что труп находился в подземном, частично затопленном водой колодце.

Тело погибшего из подземелья вытащили с помощью канатов спасатели, на месте присутствовали также сотрудники полиции.

По одной из версий, погибший – 26-летний одессит, который спустился в катакомбы вечером 5 марта. Перед этим он “писал своей девушке, что может оттуда не вернуться”. Родственники мужчины ищут его с 6 марта.

Длина ходов в катакомбах Одесской области оценивается в 2,5 тыс. км.

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