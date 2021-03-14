 

Экс-президент Польши Валенса перед операцией на сердце записал прощальное видеообращение

14.03.2021, 21:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Бывший президент Польши Лех Валенса лег в больницу, где ему должны провести операцию на сердце. Об этом он сообщил в своем прощальном видеообращении в Facebook.

“Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу”, – заявил он.

Само видеообращение Валенса сопроводил следующей подписью: “Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня”.

https://www.facebook.com/lechwalesa/videos/473486687021430/

Валенсе предстоит пережить операцию на сердце, пишет польское издание Super Express. По информации газеты, в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из проводов.

Валенса в 1983 году получил Нобелевскую премию мира. На президентских выборах 1990 года его выбрали президентом Польши во втором туре. В 1995 году Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасьневскому и в 1996 году вернулся на прежнюю работу электрика на судоверфи. Жену Валенсы зовут Данута, у них восемь детей – четыре сына и четверо дочерей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11 / После обновления MIUI 12 смартфоны Xiaomi самопроизвольно перезагружаются

09.01 / Спасатели назвали причину взрыва на газопроводе в Полтавской области

24.02 / Более 100 тыс. человек летом должны сдать экзамен по украинскому языку

17.01 / Республиканец назвал импичмент Трампа политической местью

31.12 / MSNBC – из-за всё большего числа госпитализированных в Калифорнии пациентов размещают даже в больничных магазинах

28.01 / Памятник Александру Невскому открыли на авиабазе Хмеймим в Сирии

04.07 / Американка съела 48 хот-догов за 10 минут

01.07 / Политолог: Голосование дало хороший результат с большим заделом

11.08 / Звезда «Зачарованных» заметила новый симптом коронавируса

22.10 / Рособрнадзор допустил переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска