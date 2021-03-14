Экс-президент Польши Валенса перед операцией на сердце записал прощальное видеообращение

14.03.2021, 21:20, Новости дня

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Бывший президент Польши Лех Валенса лег в больницу, где ему должны провести операцию на сердце. Об этом он сообщил в своем прощальном видеообращении в Facebook.

“Я готов к двум основным исходам. Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу”, – заявил он.

Само видеообращение Валенса сопроводил следующей подписью: “Я не знаю, какова будет воля небес, но с нею всегда приходится соглашаться. Помолитесь за меня”.

https://www.facebook.com/lechwalesa/videos/473486687021430/

Валенсе предстоит пережить операцию на сердце, пишет польское издание Super Express. По информации газеты, в кардиостимуляторе Валенсы лопнул один из проводов.

Валенса в 1983 году получил Нобелевскую премию мира. На президентских выборах 1990 года его выбрали президентом Польши во втором туре. В 1995 году Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасьневскому и в 1996 году вернулся на прежнюю работу электрика на судоверфи. Жену Валенсы зовут Данута, у них восемь детей – четыре сына и четверо дочерей.

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