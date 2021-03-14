 

Почему Байден отказался звонить Зеленскому

14.03.2021, 21:18, Разное
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Журналисты издания The Washington Post заявили, что Джо Байден отказался звонить бывшему актеру. Американский президент недоволен тем, что Владимир Зеленский так и не выполнил обещания по борьбе с коррупцией на Украине, несмотря на то что это важно для стабилизации экономики страны.

Глава Незалежной еще в 2019 году заверил, что ослабит влияние предпринимателя-миллиардера Игоря Коломойского, но так и не сделал этого. Как утверждают авторы материала, именно Коломойский сыграл важную роль в победе Зеленского на выборах президента Украины.

В статье также отмечается, что Международный валютный фонд (МВФ) прекратил выплаты по кредиту на пять миллиардов долларов, из-за того что власти Украины приостановили политические и экономические реформы. Без этих денег Незалежная не сможет обслуживать свои долги.

5 марта Вашингтон ввел санкции против Коломойского. Бизнесмену запретили въезд на территорию страны за “коррупционные действия, которые подрывают верховенство права на Украине”. Владимир Зеленский назвал решение США “справедливым” и поблагодарил за помощь в борьбе с олигархами.

Отметим, что последние недели украинский лидер все чаще слышит критику в свой адрес. Партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” недавно сообщила о начале сбора подписей за его импичмент после закрытия трех телеканалов. Владимира Зеленского обвиняют в узурпации власти.



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