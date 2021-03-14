Антон Шапарин: При покупке нового автомобиля можно значительно сэкономить

14.03.2021, 21:16, Разное

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Вице-глава Национального союза автомобилистов Антон Шапарин рассказал, как можно значительно сэкономить при покупке автомобиля. Рекомендации специалиста позволят направить оставшиеся денежные средства на приобретение дополнительных аксессуаров или погашение кредита за авто.

Антон Шапарин отметил, что период ноябрь-декабрь является наиболее выгодным для того, чтобы купить новую машину. Как правило, в дилерских российских центрах осенью и в начале зимы стараются избавиться от складских остатков перед тем, как обновить модельный ряд, заполнив им витрины. Специалист также дал рекомендацию приходить в дилерские центры в конце месяца, так как на фоне закрытия очередного финансового периода можно приобрести машину со значительной скидкой. Дилерам это выгодно, так как такие продажи улучшают показатели бухгалтерской отчётности перед компанией-производителем. Речь идёт о необходимости выполнять план по каким-либо моделям автомобилей, в таком случае потенциальный покупатель может воспользоваться подходящим моментом. Вместе с тем весной не удастся сэкономить на покупке нового автомобиля. Одной из причин является дефицит некоторых моделей, которые пользуются активным спросом, но их привозят с небольшим опозданием. Наряду с этим, наиболее ходовые модели продают дороже рекомендованной розничной цены.

Шапарин подчеркнул, что в ряде случаев можно получить скидку на уровне 10-25% от стоимости базовой версии кроссовера или лифтбека. Данная возможность предоставляется в рамках действующих государственных программ, которые называются «Авто для семьи» и «Первый автомобиль».

Источник: iz.ru