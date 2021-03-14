Минздрав разработал методику лечения гомосексуализма

14.03.2021, 20:51, Разное

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко ,на еженедельном заседании правительства, отчитался президенту о результатах многолетних исследований, проводимых институтом Гамалеи в рамках нацпроекта «Здоровье». Российским ученым удалось разработать инновационную комплексную методику по лечению сексуально-гендерных патологий.

Методика сочетает в себе широкий спектр медикаментозных курсов и физиопроцедур, индивидуально подбираемых для каждого пациента, в зависимости от тяжести развития и особенностей конкретной патологии. В состав методики входят такие элементы как: репаративная терапия, гидротерапия, инсулино-шоковая терапия и электросудорожная терапия и т. д.

Особой гордостью ученых является уникальное медицинское ноу-хау – малоинвазивное хирургическое воздействие на прифронтальные лобные доли головного мозга, устраняющее даже самые тяжелые формы гендерной дисфункции. Эта операция сочетает в себе высокую эффективность и простоту внедрения, что позволяет быстро разворачивать пункты по её проведению практически в любых общественных местах: торговых центрах, школах, парках, транспортных хабах.

В свою очередь, присутствовавший на заседании правительства председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил президенту о подготовке нормативной базы для скорейшего внедрения инновационных лечебных практик. При этом председатель подчеркнул, что Россия – свободная страна и лечение не может быть принудительным для совершеннолетних и дееспособных граждан (за исключением случаев нарушения закона о гомосексуальной пропаганде). Поэтому законотворцы собираются популяризировать лечение методом «пряника».

Добровольное прохождение лечения может дать гражданину ряд преференций, таких как повышение социального статуса, возможность трудоустраиваться на недоступные ранее профессии, разрешение на пользование некоторыми видами общественного транспорта и другие. Вопрос о прохождении лечения несовершеннолетними гражданами будет решаться их родителями или уполномоченными представителями органов опеки.

По оценкам счетной палаты, внедрение методики потребует дополнительного финансирования в размере 123,81 млрд. рублей.

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