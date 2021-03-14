Мнение: Задержание

14.03.2021, 20:46, Разное

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Вчерашнее задержание почти двух сотен участников собрания муниципальных депутатов в Москве вполне вписывается в текущий тренд на полный отказ даже от формальных норм и признаков политической борьбы. Впрочем, путинская Россия не предполагает существования публичной политики как таковой. Любой намек на нее является государственным преступлением с вытекающими из этого последствиями.

Нет смысла делать из произошедшего далекоидущие выводы. Больной неизлечимо болен, диагноз известен. А периодические приступы и обострения — лишь следствие и проявление самой болезни.

Существует ошибочное предположение, что диктаторский режим способен достаточно долго удерживать свои позиции и устойчивость даже на нисходящем тренде. Если насилия недостаточно для удержания власти, значит, нужно больше насилия. Недостаточно его — значит, ответ можно найти в переходе к террору и фашизму. И всё будет продолжаться как прежде. Ошибочность этого предположения заключается в самой природе любой деградирующей системы. Ее устойчивость равна устойчивости самого слабого элемента системы. Любая цепь рвется не по всей длине, а в месте наиболее проржавевшего звена.

В этом смысле «еще больше насилия» – это попытка наложить еще один слой штукатурки на треснувшую до фундамента стену. Финал всё равно будет тот же.

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