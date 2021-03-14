 

Мнение: Задержание

14.03.2021, 20:46, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вчерашнее задержание почти двух сотен участников собрания муниципальных депутатов в Москве вполне вписывается в текущий тренд на полный отказ даже от формальных норм и признаков политической борьбы. Впрочем, путинская Россия не предполагает существования публичной политики как таковой. Любой намек на нее является государственным преступлением с вытекающими из этого последствиями.

Нет смысла делать из произошедшего далекоидущие выводы. Больной неизлечимо болен, диагноз известен. А периодические приступы и обострения — лишь следствие и проявление самой болезни.

Существует ошибочное предположение, что диктаторский режим способен достаточно долго удерживать свои позиции и устойчивость даже на нисходящем тренде. Если насилия недостаточно для удержания власти, значит, нужно больше насилия. Недостаточно его — значит, ответ можно найти в переходе к террору и фашизму. И всё будет продолжаться как прежде. Ошибочность этого предположения заключается в самой природе любой деградирующей системы. Ее устойчивость равна устойчивости самого слабого элемента системы. Любая цепь рвется не по всей длине, а в месте наиболее проржавевшего звена.

В этом смысле «еще больше насилия» – это попытка наложить еще один слой штукатурки на треснувшую до фундамента стену. Финал всё равно будет тот же.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Ученые назвали одну из вероятных причин развития опасной формы коронавируса

05.10 / Дмитрий Певцов, Ольга Дроздова, Евгений Гришковец, Мария Ивакова и другие на открытии нового сезона “Современника”

22.11 / Мнение: Миротворческая монополия России

11.03 / Ученые определили роль аспирина в профилактике COVID-19

27.01 / В аэропорту Шереметьево слесаря задержали за глупую шутку

23.09 / Грузчик московского супермаркета был избит пенсионерами за поздний вынос ящика с просрочкой

10.11 / Новый антирекорд: в России от коронавируса впервые умер пациент младше 37 лет

21.10 / Марина Газманова считает, что «женщина не должна стареть»

22.08 / Диетологи назвали масло какао эффективным средством для похудения

23.07 / Мнение: В них ничего не осталось от предков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска