ЦИК РФ прокомментировал первые многодневные выборы в Нидерландах

14.03.2021, 20:42, Новости дня

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ прокомментировала первые многодневные выборы в Нидерландах, которые пройдут с 15 по 17 марта.

«Это будут первые многодневные выборы в современной политической истории страны», – сообщается в Telegram-канале ЦИК. Там также отметили, что проголосовать нидерландцам можно будет лично на участке, по почте, по доверенности, и даже на велосипеде (на улицах Амстердама организовали мобильные избирательные участки для автомобилистов, велосипедистов и пешеходов).

Отмечается, что в Нидерландах на участках голосования нет списков избирателей. «Чтобы проголосовать, нужно предъявить персональную карточку избирателя с серийным номером. За 14 дней до голосования муниципалитеты отправляют эти карточки по почте всем зарегистрированным избирателям. В случае потери карточки её можно получить повторно, обратившись в муниципалитет. После голосования карточка остается на избирательном участке», – добавляется в сообщении.

Института национального (общественного) наблюдения на парламентских выборах в Нидерландах, как отмечает ЦИК, законодательно не предусмотрено. Не предусмотрено и видеонаблюдение на избирательных участках, добавила комиссия.