 

В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом

14.03.2021, 20:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Большегруз и микроавтобус столкнулись на автодороге «Вилюй» в Нюрбинском районе Якутии, восемь человек получили травмы разной тяжести, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Саха.

«Предварительно установлено, что на 791-м километре автодороги «Вилюй» водитель автомашины FAW, следовавший из города Нюрба в сторону села Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь. Со слов водителя большегруза, он включил аварийную световую сигнализацию. В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiace, за рулем которой находился водитель 1967 года рождения, а в салоне – девять пассажиров, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения», – говорится в сообщении. Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что ширина проезжей части на данном участке дороги составляет 10 метров, исходя из величины тормозного пути, «скорость микроавтобуса была высокой, вследствие чего водитель своевременно не увидел стоящее на дороге транспортное средство, а предпринятая попытка остановить машину не позволила избежать столкновения».

Во время столкновения восемь человек получили травмы разной тяжести. Среди пострадавших водитель микроавтобуса, он находится в реанимации. В ведомстве сообщили, что водитель перевозил пассажиров, не имея лицензии и других разрешительных документов. У водителя грузовика было выявлено «0,19 мг этанола при предельно допустимом показателе – 0,16. Со слов мужчины, он употреблял спиртные напитки предыдущим днем. Несмотря на минимальное превышение в результате анализа на алкоголь он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ».

Ранее сообщалось, что в Поволжье столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли семь человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.01 / Суд в США разрешил до инаугурации Байдена казнить единственную женщину из федеральной камеры смертников

06.11 / Участница конфликта в родительском чате рассказала о реакции на смерть обидчика

20.08 / В ВСУ выявили 42 новых случая COVID-19, половина из них – во Львовской области

01.03 / В “Слуге народа” отреагировали на прекращение госфинансирования НАПК: Разбираемся

01.03 / Активы Януковича будут заморожены еще максимум три года – посольство Швейцарии

09.12 / США отказались подписывать заявление о недопустимости ядерной войны

30.09 / Центр «Вектор» получил патенты на созданную вакцину от коронавируса

06.10 / Украина планирует закупить для армии до полусотни турецких боевых дронов

07.08 / Подробности о вакцине от НИЦ Гамалеи и института Пастера

21.11 / В Турции установили новый рекорд по приросту коронавирусных больных в сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска