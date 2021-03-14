В Якутии восемь человек пострадали в ДТП с большегрузом

14.03.2021, 20:42, Новости дня

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Большегруз и микроавтобус столкнулись на автодороге «Вилюй» в Нюрбинском районе Якутии, восемь человек получили травмы разной тяжести, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД по Республике Саха.

«Предварительно установлено, что на 791-м километре автодороги «Вилюй» водитель автомашины FAW, следовавший из города Нюрба в сторону села Антоновка, проехав нужный поворот, остановился на проезжей части, ожидая, когда проедут автомашины, чтобы вернуться назад и продолжить путь. Со слов водителя большегруза, он включил аварийную световую сигнализацию. В этот момент со стоящим автомобилем столкнулась следовавшая в том же направлении автомашина Toyota Hiace, за рулем которой находился водитель 1967 года рождения, а в салоне – девять пассажиров, в том числе двое детей 2017 и 2020 годов рождения», – говорится в сообщении. Об этом информирует ТАСС.

Уточняется, что ширина проезжей части на данном участке дороги составляет 10 метров, исходя из величины тормозного пути, «скорость микроавтобуса была высокой, вследствие чего водитель своевременно не увидел стоящее на дороге транспортное средство, а предпринятая попытка остановить машину не позволила избежать столкновения».

Во время столкновения восемь человек получили травмы разной тяжести. Среди пострадавших водитель микроавтобуса, он находится в реанимации. В ведомстве сообщили, что водитель перевозил пассажиров, не имея лицензии и других разрешительных документов. У водителя грузовика было выявлено «0,19 мг этанола при предельно допустимом показателе – 0,16. Со слов мужчины, он употреблял спиртные напитки предыдущим днем. Несмотря на минимальное превышение в результате анализа на алкоголь он привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ».

Ранее сообщалось, что в Поволжье столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли семь человек.