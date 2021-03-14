Тело девочки со следами укусов собаки нашли в Москве

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14.03.2021, 20:42, Новости дня
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В Москве начали проверку после обнаружения тела 14-летней девочки с признаками укусов американского стаффордширского терьера, сообщила столичная прокуратура.

«Предварительно установлено, что 14-летняя девочка пришла к своему 15-летнему знакомому, в ночное время подростки находились в квартире без присмотра взрослых. При этом в квартире находились две собаки бойцовской породы американский стаффордширский терьер. На теле девочки обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты, а также от укуса собаки», – говорится на сайте ведомства.

Обстоятельства произошедшего выясняются. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, отмечается в сообщении.

В начале января собаки загрызли ребенка в Подмосковье. Спустя неделю домашняя собака загрызла ребенка в Кемеровской области.



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