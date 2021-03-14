 

“Зеленый был ошибкой”. Дубинский и замглавы ОП Костюк обматерили друг друга в Instagram

14.03.2021, 20:30, Новости дня
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Исключенный из парламентской фракции “Слуга народа” нардеп Александр Дубинский и заместитель главы Офиса президента Украины поругались в соцсети Instagram.

Дубинский 13 марта опубликовал в своем Instagram пост с подписью: “Должен признать, зеленый был ошибкой”. В комментарии к нему пришел Костюк и призвал сложить мандат и пойти на перевыборы.

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Публикация от Олександр Дубінськии * (@dubinskypro)

“Так положи мандат на стол, пойди на перевыборы и докажи, что тебя выберут без зеленого флага. Слабо?” – написал чиновник Офиса президента.

Дубинский ответил ему: “Нх сходи”, на что получил ответ Костюка: “Нх занято – ты там прочно и надолго обосновался”.

Скриншот: dubinskypro / Instagram

14 марта пресс-служба “Слуги народа” сообщила, что члены киевской областной организации политической партии “Слуга народа” на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца. Ранее эту должность занимал Дубинский. Также “в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии”, сообщили в политсиле.

Дубинский возглавил киевскую областную ячейку партии в июне 2020 года.

11 января 2021 года США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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