Археологи обнаружили в оазисе Египта руины древней христианской общины монахов
14.03.2021, 20:30,
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Норвежско-французская археологическая миссия обнаружила в египетском оазисе Бахария руины комплекса келий и церквей христианских монахов. Об этом 13 марта сообщило министерство туризма и ценностей Египта в Facebook.
Ученые датируют обнаруженные здания IV и VII веками нашей эры. Сооружения были построены из базальта или глиняных кирпичей. При этом некоторые постройки были высечены в скалах.
Комплекс состоит из шести секторов, содержащих руины трех церквей и келий монахов. На стенах строений написаны библейские отрывки на греческом языке, а также символы на коптском языке.
https://www.facebook.com/moantiquities/posts/3901881623190792
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