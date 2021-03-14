Качественные патриотические фильмы могут послужить интересам России

14.03.2021, 20:26, Разное

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Киноиндустрия может послужить геополитическим интересам России. Качественные патриотические фильмы способны создать правильное мнение о стране за рубежом.

Речь идет о кинолентах, которые расскажут о российской истории, привлекая внимание зрителей. Журналист Андрей Медведев считает, что на государственные деньги следует снимать больше картин патриотической направленности.

Авторы Telegram-каналов уверены, что кинематограф может играть большую роль в патриотическом воспитании. Отечественная киноиндустрия должна быть нацелена на выпуск качественного продукта об исторических событиях и героях, которые были бы интересны молодежи.

«Да и современные герои достойны блокбастеров, будь это мученик Родионов, которому отрезали голову бармалеи за отказ принять ислам, герои войны на Донбассе или «вагнеровцы» («ЧВК Вагнера»), взявшие Пальмиру и Алеппо. Да и великие творцы уровня Летова или Талькова», – информирует канал «Сыны Монархии».

Интересные фильмы и сериалы способны распространять влияние страны в регионе и всем мире. Для разных стран актуальными будут свои герои и сюжеты, близкие населению.