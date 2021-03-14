Ученые: Обнаружены редкие мутации, ответственные за развитие шизофрении

14.03.2021, 20:26, Разное

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Эксперты Медицинского исследовательского института Стэнли заявили, что соматические мутации в клетках мозга могут оказаться причинами психических болезней. Итоги опытов опубликовали в издании Biological Psychiatry.

Ученые сообщают, что такие мутации появляются у эмбриона после оплодотворения и разносятся в организме, тканях, что препятствует их обнаружению в образце слюны или крови. Актуальные методики секвенирования сделали возможным исследователям находить такие мутации. В своем опыте они пользовались глубоким секвенированием экзома, чтобы установить кодирующие белки. Они секвенировали посмертно образцы мозга и органов 27 людей, которые имели шизофрению и 31 добровольца, что сделало возможным сравнение последовательностей в 2 тканях.

Благодаря аналитической технологии эксперты нашли 4,9 соматических однонуклеотидных вариантов или мутирования в образцах мозга больных шизофренией и 5,6 соматических мутаций мозга добровольцев. Хоть и не обнаружено больших численных отличий в соматических мутациях у людей с заболеванием и контрольной группой, но исследователи выяснили, что мутирование было найдено в генах, уже взаимосвязанных с болезнью.

Дальше исследователи определяли, на какие белки влияет это мутирование, а белок GRIN2B наблюдали у людей с шизофренией. Эта работа продемонстрировала следствия обнаруженных мутаций, приводящих к турональным отклонениям, связанными с болезнью. Эксперты считают, что соматические мутации – скрытые главные причины болезни и малое их число станет приводить к расстройствам.

Источник: medicalinsider.ru