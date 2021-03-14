В Госдуме отреагировали на расследование Британии в отношении жены Асада

14.03.2021, 19:52, Новости дня

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Начало расследования Великобританией в отношении жены президента Сирии Башара Асада Асмы является элементом психологического давления в преддверии президентских выборов в арабской республике, сообщил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

«На 11-м году вооруженного конфликта в Сирии британцы обнаружили, что жена президента «обладает влиянием в руководстве», поддерживает сирийцев в борьбе за свою страну, и начали расследование именно в тот момент, когда только что прошедшая лечение от рака женщина борется с коронавирусом. Ну, о морали применительно к нашим западным партнерам говорить не приходится. Очевидно, что это элемент психологического давления на руководство страны перед выборами президента, которые должны состояться в этом году», – передает ТАСС слова парламентария.

Саблин напомнил, что на Западе «неоднократно публиковали фейки о том, что Асма Асад бежала из страны», когда же выяснилось, что она не реагирует на них, ввели против нее персональные санкции. «Теперь расследование – уверен, с обычным результатом – «хайли лайкли» виновна», – подчеркнул он.

Напомним, правоохранительные органы Великобритании начали предварительное расследование в отношении жены президента Сирии по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике.