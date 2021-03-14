Полицейский застрелил напавшего на него с ножом мужчину в Париже

14.03.2021, 19:52, Новости дня

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В Париже полицейский применил табельное оружие против неизвестного мужчины, угрожавшего ему ножом, сообщило агентство France-Presse.

Правоохранитель открыл огонь, когда злоумышленник напал на него с ножом. О мотивах нападения не сообщается, передает ТАСС.

В префектуре полиции Парижа рассказали, что инцидент произошел в 18-м округе французской столицы. Район происшествия оцеплен.

В октябре прошлого года во французском Авиньоне полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину при попытке вооруженного нападения.