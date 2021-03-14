Налоговая служба разъяснила действие расширенного доступа к банковской тайне

14.03.2021, 19:52, Новости дня

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Доступ органов Федеральной налоговой службы (ФНС) к банковской тайне вводится для предотвращения сокрытия налоговых отчислений, он не затронет добросовестных налогоплательщиков, рассказали в ФНС.

«Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов», – передает комментарий службы ТАСС.

Как пояснили в ФНС, непосредственного получения доступа к выпискам по операциям на счетах и вкладах физических лиц не предусмотрено – только в особом порядке. «Режим получения таких сведений останется таким же, как сейчас, то есть только при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя ФНС при проведении налоговых проверок в отношении этих лиц либо истребования у них документов (информации)», – сообщили в службе.

Напомним, российские банки обязали в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговым службам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствами, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей и другие документы.