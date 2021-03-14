Чиновникам разрешат сбивать пешеходов, россиян попросили уменьшить размер блинов, празднование 8 марта и мудрые решения Роскомнадзора в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

14.03.2021, 19:51, Разное

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Эта неделя была сложной, хоть и на один рабочий день в ней было меньше, чем привычно. Началась она с празднования Международного женского дня, а завершается сожжением чучела. Впрочем, наша редакция работает даже в праздники, и результат этого вы сможете прочесть ниже.

8 марта

Хотелось бы поздравить с 8 марта всех женщин, включая Залину Маршенкулову, лицо которой суд признал квадратным. В Европарламенте считают необходимым пересмотреть формат 8 марта из-за “пропаганды бинарной гендерной системы”.

Как же отмечали один из любимых праздников у нас? Житель Биробиджана сменил пол, чтобы получать подарки на 8 марта. Ивановские феминистки на 8 Марта сожгли цветочные магазины. МВД пообещало 8 марта не реагировать на все сообщения о домашнем насилии женщин в отношении мужчин. Калининградские таможенники поздравили женщин с 8 марта, раздавив на бульдозере партию санкционных цветов в виде цифры «8». Цисгендерный казачий отряд Виталия Милонова задержал квирфеминистку, небинарного гея и одного нелегального мигранта на праздновании 8 марта.

Масленица

Ещё один праздник мы начали отмечать сожжением чучела Навального в Смоленске. Но в этот раз праздновать придётся скромно. Даже сам глава правительства предложил экономить, уменьшив диаметр блинов.

Роскомнадзор

Как говорил один мудрый человек: «У России только два союзника: армия и Роскомнадзор». Успехи армии мы наблюдаем регулярно, а вот победную поступь Роскомнадзора смогли прочувствовать только на этой неделе. Правда, все ощутили гордость по-разному. Кому-то даже наоборот не понравилось. “Почта России” замедлилась вслед за «Твиттером». Из-за действий ведомства по замедлению «Твиттера» Госдума недополучила миллион долларов от интернет-рекламы, а в Кремле сообщили о замедлении темпов роста экономики.

А вот эстонской общине понравилось. Там попросили не возвращать Twitter к прежней скорости загрузки. А в правительстве заявили, что начнут штрафовать за превышение скорости интернета, но кто всё же готов рискнуть может купить сколковский ускоритель интернета.

А вот секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, казалось бы, очевидную вещь. Нет, не то что этот вопрос не в его компетенции, а что сайты – не главное в работе государства. Президент США Джо Байден отложил ряд санкций против России из-за того, что их уже ввел Роскомнадзор.

Twitter, в свою очередь, обиделся и замедлил работу аккаунта Роскомнадзора. Главное – это не работа сайтов. А стоп! Мы об этом уже писали выше, а то, что народ поддержал решение и решил спонтанно собраться в городах в поддержку Роскомнадзора. Государство полностью поддерживает свой народ и даже может удовлетворить его желания ещё больше, а именно вовсе отказаться от интернета из-за сбоев в его работе.

США

Давно мы не говорили о новостях из Америки. А кто же вам о них ещё расскажет? Уж точно не федеральные каналы. Америка деградирует. Верховный суд США разрешил избираться в Конгресс гражданам с отрицательным IQ.

Да ладно конгрессмены, сам президент, похоже, куку. Джо Байден хотел потребовать освободить Навального, но забыл его имя. Однако навредить России американский лидер успел. Он подписал указ о скачкообразном увеличении цен на продукты в России.

А ещё сонный Джо обратился к коренному населению с требованием «убираться туда, откуда пришли».

Белоруссия, она же Беларусь

Журналисты Nexta провели новое расследование и обнаружили у Лукашенко тайный склад золотых тракторов. Глава государства не оставил такую наглость без ответа и заблокировал YouTube за отказ продвигать в тренды двухчасовой фильм о планах Запада по срыву посевной. Также Лукашенко объявил о проведении новых президентских выборов по почте.

Катастрофа недели

В самом молодом метрополитене страны – омском, столкнулись два поезда. К счастью, никто не пострадал.

В России

Чиновникам разрешат сбивать пешеходов, но исключительно при «чрезвычайных обстоятельствах». Государство получило право принудительно женить россиян. Роспотребнадзор пригрозил замедлить ввоз импортных лекарств, чтобы наказать Запад за санкции. Российские фермеры, использующие зарубежную сельхозтехнику, будут признаны иностранными агентами.

На сайте госуслуг появится капча для проверки на русофобию. На ней нужно будет найти и правильно отметить патриотов и Владимира Соловьёва. Будет введена уголовная ответственность за незаконное обучение боевым искусствам.

Пенсионный фонд перестанет платить пенсии подозрительно долго живущим россиянам. Гражданам позволят брать из мусорных контейнеров до 500 грамм еды без уплаты налога.

Так быстро пролетели эти 7 дней. Надеемся, вы провели их с пользой. В следующее воскресенье мы снова представим вам свежий обзор.

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