 

Telegram расширяет поддержку звуковых чатов

14.03.2021, 19:44, Новости дня
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Как стало известно, администраторы мессенджера Telegram решили расширить функционал своих звуковых чатов. Теперь в одну конференцию можно пригласить большое количество участников.

Данные возможности появились после очередного крупного обновления ПО. Пользователи по своему желанию могут присоединяться к группам голосового общения, а также легко покидать их.

По словам экспертов, теперь любой част можно превратить в комнату для общения по примеру тех, которые уже существуют в других популярных мессенджерах. Они будут существовать параллельно с другими существующими формами онлайн собраний. Чтобы попасть туда из существующей группы, достаточно только задать команду «Присоединиться».



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