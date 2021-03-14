 

Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer впервые приземлился в Польше

14.03.2021, 19:40, Новости дня
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Американский стратегический бомбардировщик B-1B Lancer 12 марта впервые сел на авиабазе в Польше. Об этом сообщило командование военно-воздушных сил США в Европе.

Самолет сел на 33-й авиабазе вблизи польского города Повидз, чтобы провести первую в Европе дозаправку с включенными двигателями и без выхода экипажа. В пресс-службе отмечают, что это сокращает время дозаправки, чтобы самолет мог быстрее вернуться в небо.

“Доказательство концепции быстрой дозаправки сегодня в Польше вместе с некоторыми из наших ближайших союзников говорит само за себя. Наши бомбардировщики могут добраться до миссии в любое время и в любом месте”, – заявил генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе.

Во время полета B-1B Lancer взаимодействовал со шведскими истребителями JAS-39 Gripen, польскими F-16 Fighting Falcon и датскими F-16.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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