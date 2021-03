В Ирландии рекомендовали приостановить использование вакцины AstraZeneca

14.03.2021, 19:40, Новости дня

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал властям приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщается в Twitter минздрава страны.

“NIAC рекомендовал отложить вакцинацию препаратом AstraZeneca с 14 марта. Данная рекомендация сделана в связи с докладом Норвежского агентства по лекарственным средствам о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у взрослых после прививки препаратом AstraZeneca”, – говорится в сообщении.

В то же время неизвестно, действительно ли приводит вакцина к таким побочным эффектам, добавили в NIAC.

“Однако из предосторожности и до получения дополнительной информации совет рекомендовал отложить вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca”, – пояснили в совете.

STATEMENT: The National Immunisation Advisory Committee (NIAC) has recommended that the administration of #COVID19 Vaccine AstraZeneca has been temporarily deferred from this morning, Sunday 14th March. pic.twitter.com/MAodFeVXb0

— Department of Health (@roinnslainte) March 14, 2021

13 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех случаях осложнений после вакцинации препаратом AstraZeneca. Один пациент умер от кровоизлияния в мозг, еще три человека находятся в тяжелом состоянии из-за появления тромбов, кровотечения и низкого уровня тромбоцитов.

В ряде европейских стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Среди них Дания, Норвегия, Исландия, Австрия. Как отмечает агентство Reuters, вакцинацию отдельной партией вакцины AstraZeneca также прекратили Эстония, Литва, Люксембург, Латвия и Италия.

В Южной Корее расследовали смерть восьми человек после вакцинации препаратом AstraZeneca. 8 марта стало известно, что специалисты не нашли доказательств того, что прививки привели к смерти больных.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что знают о приостановках вакцинации препаратом AstraZeneca. Вместе с тем там напомнили, что преимущества вакцины по-прежнему перевешивают ее риски. Также там подчеркнули, что в мире не выявлено ни одной смерти от вакцины против коронавируса.

В самой AstraZeneca 12 марта заявила об отсутствии связи между ее вакциной от коронавируса и образованием тромбов. Об этом же заявили и в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA).

Великобритания первой в мире начала массовую вакцинацию препаратом AstraZeneca. Использование вакцины против коронавируса одобрили Индия, Мексика, Бразилия. Постоянный комитет по вакцинации Stiko при Институте вирусологии имени Роберта Коха в Германии 28 января рекомендовал использовать вакцину AstraZeneca гражданам в возрасте от 18 до 64 лет.

EMA 29 января разрешило применение вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca на территории Европейского союза. В этот же день поставки вакцины на территории ЕС одобрила Еврокомиссия. Вакцина AstraZeneca стала третьим препаратом против коронавируса, рекомендованным для использования и разрешенным для поставок в Евросоюзе. Ранее ЕМА разрешило применение американских вакцин производства Pfizer/BioNTech и Moderna.

В агентстве отметили, что клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Эффективность вакцины установлена на уровне около 60%.

—