Большинство украинцев поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО – опрос

14.03.2021, 19:40, Новости дня

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Большинство украинцев поддерживает возможное вступление страны в Европейский союз и НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера и озвученного 12 марта в эфире телеканала “Украина 24”.

На вопрос “Поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский союз” вариант “да” выбрали 69% респондентов, “нет” – 25%, “не определились” – 6%.

Скриншот: Shuster online / YouTube

Организаторы опроса рассказали, что вступление в ЕС поддерживают больше мужчины (75% против 66% у женщин). Вариант “да” выбирали преимущественно молодежь, с возрастом поддержка вступления Украины в ЕС падает с 80% до 53% (среди людей старше 60 лет).

На вопрос “Поддерживаете ли вы вступление Украины в НАТО” вариант “да” выбрали 57% респондентов, “нет” – 36%, “не определились” – 7%.

Скриншот: Shuster online / YouTube

Поддержка курса Украины к НАТО также отличается по возрасту опрошенных (от 72% в возрастной категории 18-29 лет до 43% в категории “60+”), у жителей городов и среди мужчин (70%, в то время как среди женщин 51%).

Социсследование проводилось 11–12 марта методами онлайн-панели (70%) и телефонного опроса (30%) среди людей в возрасте старше 18 лет по репрезентативной выборке. Погрешность выборки не превышает 2,58%.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

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