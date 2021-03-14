“Проект “Отелло”. Белковский считает, что в интересах Путина захватить власть в Республике Кипр

14.03.2021, 19:40, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин мог бы захватить Республику Кипр, чтобы решить часть проблем своей страны. Такое мнение российский политолог Станислав Белковский выразил 13 марта в эфире радиостанции “Эхо Москвы”.

Речь об этом зашла в контексте рассуждений, как Путин мог бы “взять под контроль процесс реинвестирования вывезенных из России капиталов в Россию”.

“Нужно совершить один очень крупный, но простой политический проект. В рамках неформально существующего пакта Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана нужно поделить остров Кипр. Ну, Реджеп Тайип Эрдоган хочет легализовать Турецкую республику Северного Кипра и, возможно, даже присоединить ее к Турции по образцу России и Крыма в 2014 году. Почему бы в этой ситуации Владимиру Путину не захватить власть в Республике Кипр, то есть на греческой части острова? В результате чего будет снят бесконечный и бессмысленный разговор о воссоединении Кипра в рамках, пределах и лоне Евросоюза”, – сказал Белковский.

По словам политолога, “в целом это можно назвать проектом “Отелло”, “визуальным символом” которого мог бы стать лицо американца Джорджа Флойда, умершего 25 мая 2020 года вскоре после жесткого задержания полицейскими.

“Вот если зеленые и прочие человечки высадятся на Кипре в майках или кофтах с портретом Джорджа Флойда (это и будет “Отелло”), то стрелять в них будет нельзя – это будет совершенно неполиткорректно. Либеральная общественность, мировые левые круги осудят любой выстрел в изображение Джорджа Флойда. И поэтому Республику Кипр можно будет взять без единого выстрела. Но никакие человечки с Джорджем Флойдом на самом деле не понадобятся – это для подстраховки. Потому что можно выиграть выборы в Республике Кипр, привести к власти пророссийского президента, сформировать пророссийское правительство, и тогда уже значительные российские авуары, которые находятся в финансовых учреждениях и институциях Республики Кипр, станут абсолютно прозрачными для российской власти”, – объяснил Белковский.

Он отметил, что в случае такого развития событий “Россия получит еще один принципиальный выход к теплому морю, значительно более важный и существенный, чем Крым”.

“В условиях, когда никакой аннексии не потребуется, это будет легально и по-настоящему с точки зрения международного права. О том, чтобы в рамках пакта Путина и Эрдогана отхватить и поделить Кипр, надо хорошенько задуматься”, – считает политолог.

С 1974 года Кипр разделен на две части: в одной живут преимущественно греки, в другой – турки. Самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра признана только Турцией. Кипрский конфликт является основным препятствием для вступления Турции в Европейский союз из-за отказа официальной Анкары признать Кипр, который входит в ЕС.

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