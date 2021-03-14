Ученые назвали самый счастливый и эмоциональный период в семейной жизни

14.03.2021, 19:36, Разное

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Исследователи рассказали о самом счастливом и эмоциональном периоде в семейной жизни. Авторы работы полагают, что пары через конкретное число лет ощущают столь яркие чувства и эмоции, которые нельзя сопоставить с эмоциями медового месяца.

Ученые университетов Пенсильвании и Бригама Янга в США приняли решение узнать промежуток, когда супружеская пара ощущает наибольшую радость от совместной жизни. Специалисты изучали жизнь 2000 пар и долго наблюдали за их отношениями. Выяснилось, что пары в определенные промежутки жизни испытывали разнообразный накал чувств. Затухание отношений эксперты наблюдали в первые 20 лет супружества, но после прохождения этой грани, страсть разгоралась снова. Влечение становилось очень сильным, а чувство счастья ярче, чем в период медового месяца.

Психологи заявляют, что такие перемены происходят из-за того, что много лет совместного проживания супруги считают себя единым целым. Они стают внимательнее и терпимее друг к другу, а их любовь разгорается с новой силой.

Авторы работы полагают, что самым тревожным периодом семейной жизни являются первые 7 лет. Если пара смогла его пройти, то возрастают шансы жить вместе до старости и познать наибольшее счастье.

Источник: actualnews.org