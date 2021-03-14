Мнение: Война неизбежна?

14.03.2021, 19:26, Разное

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Остаюсь при мнении, что Донбасс – это территория суверенной Украины, захваченная бандосами. Как когда-то бандосы захватили территорию Чечни.

Да, на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР немало отщепенцев из России. Так и в Чечне в бандформированиях воевали бандосы и из других стран.

И поэтому меня очень удивляют сводки «Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон» ( СЦКК).

Удивляет, что эти сводки начинаются традиционно: «Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников…».

Вот, к примеру:

«…28 февраля, в районе проведения ООС, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня…».

«… Вооруженные формирования РФ и далее мешают работе СММ ОБСЕ. 28 февраля мини-беспилотник Миссии подвергся воздействию (глушению сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отведения…»

«5 марта… Вооруженные формирования РФ и их наемники передислоцируют запрещенные Минскими соглашениями вооружение и военную технику и размещают их с нарушением линии разведения. 6 танков Т-72Б и 3 самоходных гаубицы 2 С1 «Гвоздика» вооруженных формирований РФ размещены с нарушением линии разведения на полигоне вблизи населенного пункта Новоселовка…».

«6 марта… Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, о чем идет речь в Отчете СММ ОБСЕ номер 52.2021 от 5 марта…».

«2 марта… Продуцирование заведомо постановочных и неправдивых новостей уже стало визиткой СМИ вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Утром 1 марта, для формирования фейковых репортажей, представители вооруженных формирований РФ закрыли район провокаций для СММ ОБСЕ и не пропускали их туда на протяжении пяти часов».

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Недоумеваю, причем тут «вооруженные формирования Российской Федерации»?

Впрочем, недоумеваю, но понимаю. Одно дело, когда тебя противостоят бандосы. И совсем другое – когда регулярная армия соседнего государства. В первом случае можно всего лишь просить помощи на борьбу с бандформированиями и требовать от России перекрыть границу и перестать поддерживать бандосов. А во втором случае можно выступать с куда более серьезными заявлениями. Наподобие заявления первого президента Украины Леонида Кравчука:

— Украина должна быть в НАТО. Другого варианта нет, поскольку мы защищаем свою независимость от российского агрессора. Надо делать то, что предусмотрено планом НАТО, выполнять пакеты, предусмотренные для Украины, чтобы в скором времени войти в состав альянса (отсюда).

Очевидно, что ради ликвидации бандосов на территории Донбасса, никто Украину в НАТО не примет. А вот ради противостояния «вооруженным формированиям Российской Федерации» могут и принять. Или хотя бы даже начать помогать более серьезными поставками оружия и денег…

Но тут есть опасность, что если Украина все время будет говорить про «вооруженные формирования России» на территории Донбасса, эта мысль может и материализоваться. Как бы российская «партия войны» не убедила Кремль, что чем слыть, лучше быть. А убедив, протащит и решение о переброске на территорию Донбасса пары-тройки десантно-штурмовых бригад.

Понятное дело, что это будет сделано под лозунгами защиты от провокаций «мирного русскоязычного населения». Но это переброска однозначно стремительно перерастет в полномасштабную войну между Россией и Украиной. И не только. На стороне Украины, несомненно, будут воевать и специалисты из стран НАТО… И тогда на подмогу двум-трем десантно-штурмовым бригадам будет переброшена куда более внушительная армада…

Меня очень пугают перспективы подобного сценария развития событий. Но, похоже, что этот сценарий вполне реален…

Или я чересчур драматизирую ситуацию? И войны не будет?

Фотография отсюда

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