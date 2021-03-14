«Клал в руку яйца» – Личное мнение

14.03.2021, 19:24, Разное

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Я — женщина, значит должна поддерживать женщин. 29-летняя солистка группы фриков Little Big Софья Таюрская рассказала, как ей клали в руку мужские яйца.



Фото: Соцсети

«Я купила сертификат, пришла на массаж в купальнике. И там огромный, толстый, большой дяденька начинает делать мне массаж.

В какой-то момент понимаю, что он касается в районе паха и залезает под трусы. Потом снимает мне лиф и начинает массировать грудь. Меня парализовало. Я лежала просто и думала: «Когда это все закончится?» Я не могла вскочить, ударить его, было страшно. Помню, что он периодически клал мне в руку свои яйца, и я ничего не могла сделать», — рассказала исполнительница на Ютубе.

Дело, однако, этим не кончилось. Софья вышла из спа и рассказала всё парню, с которым встречалась.

А он обвинил её:

«Встретились с парнем, рассказала все ему, а он разозлился, обвинил меня. Я просто плакала. Сейчас пытаюсь понять, почему не вскочила… Это такой шок был»

Кроме того, и сам этот парень обижал Софью. Например, внушил, что нужно постричься:

«Он меня щипал так, что потом все тело было в синяках. Ему не нравилось, когда я становилась душой компании. Помню, как-то пошутила, а он начал со всей силы незаметно выкручивать руку. Делал прилюдно, чтобы я не могла закричать. Я ненавидела короткие волосы, а он меня как-то надоумил, что мне надо постричься. Я не хотела этого, но он внушил. Говорил, что мне не надо ярко одеваться. Превратил меня в серую мышь. Запрещал мне петь, говорил, что я девочка из деревни. Гнобил меня, заявлял, что у меня жуткий говор. Над моими мечтами смеялся».

Опять возникает тот же вопрос: а почему не встала и не ушла? Парень абьюзит. Массажист суёт яйца в руки.

К сожалению, женщина в нашем мире зачастую не может постоять за себя. Даже когда лезут в трусы, бьют и морально уничтожают.

Что делать с этими бабами, как защитить их? Объяснить, что ты — человек и имеешь право дать отпор упырю-шовинисту?

Всё это бесполезно. Заново не родишь. Единственный способ — воспитывать девочек в уважении к себе, своему внутреннему миру и своему телу.

Этим у нас никто не занимается, а потому на всю страну публичные личности спрашивают, что сделала ты, чтобы тебя не били.

У Софьи, как она считает, всё закончилось хорошо — появился новый парень, который говорит ей, что она красивая.

«Этот человек меня реально спас. Я прожила с ним семь лет. Он говорил мне, я что я девочка, что я красивая!»

Но то, что у неё всё теперь хорошо, Софье лишь кажется — она попрежнему зависима от мужчины.

Она живёт не своим, а его мнением — сегодня оно хорошее, а завтра поменяется настроение. Или появится другой мужик. И снова будут обвинения, почему ярко накрашена.

А вы готовы противостоять мужскому давлению? Как?

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