Мнение: Сверхдержавный Китай, «общечеловеческая» Сибирь и блокировка Южных Курил

14.03.2021, 19:14, Разное

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1. Китайцы более всех в мире уверены в том, что к 2030 году их страна будет сверхдержавой (так считают 59% жителей Поднебесной). По уверенности они обогнали даже традиционно хвастливых американцев (56%). Россияне же более скромно оценивают перспективы нашей великой страны (46%). Таковы результаты исследования американской компании «Гэллап» (в России опрос проводился холдингом «Ромир»):

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kakaia-strana-stanet-sverhderjavoi-k-2030-godu-rossiia-kitai-ili-ssha-6036164dbd729c71d1ddd729

Пожалуй, самооценка россиян довольно здравая. Сверхдержавность не является для России самоцелью. Для нас важнее повышать уровень жизни и наводить порядок в стране после столетия социальных экспериментов. Впрочем, как показывает практика, без прочного положения на мировой арене добиться успехов в экономике едва ли получится.

2. Читатель gaz_v_pol указывает, что кое-кто на Западе по-прежнему мечтает сделать нашу Сибирь общечеловеческой (то есть, американской или, на худой конец, общезападной):

https://olegmakarenko.ru/2089528.html?thread=794315832#t794315832

Отдельные горячие головы на Западе так про Россию пишут. Население в России маленькое, отчего же так много богатств Сибири (нефти, газа, никеля, пресной воды) достаётся этому народу, они даже заселить Сибирь толком не могут? У них хари не треснут там? Вот пример такого рассуждения:

https://russian7.ru/post/sibir-ne-dolzhna-prinadlezhat-odnoy/

Многие специалисты геополитики уверены в том, что Россия в среднесрочной перспективе не сможет удержать за собой Сибирь: ей для этого потребуется помощь США и Запада. Кроме того, было высказано мнение, что, хотя с юридической точки зрения Сибирь и Дальний Восток – российские владения, с точки зрения «интересов всего человечества» они должны рассматриваться как «планетарные ресурсные кладовые» и иметь статус, схожий с современным статусом Антарктиды.

На международном геополитическом форуме, прошедшем в Сиэтле в январе 2016-го года, тема выхода Сибири из состава Российской Федерации. Не будем цитировать многих из списка малоизвестных широкому кругу людей, выступавших на этом мероприятии, однако слова одиозного Збигнева Бжезинского без внимания оставить просто не возможно: Для европейцев Сибирь могла бы обернуться тем, чем Аляска и Калифорния вместе взятые стали в свое время для американцев: источником огромных богатств, …Чтобы удержать Сибирь, России понадобится помощь, ей не под силу одолеть эту задачу самостоятельно в условиях переживаемого ею демографического спада и новых тенденций в соседнем Китае. Благодаря масштабному европейскому присутствию Cибирь могла бы со временем превратиться в обшеевразийское достояние, использование которого происходило бы на многосторонней основе.

В книге «Великая шахматная доска» («The Grand Chessboard» 1997), тот же Бзежинский прямо говорит о расчленении России на три государственных образования. Сибирь с ее природными ресурсами, по его мнению, не должна находиться под контролем Москвы.

3. Японцы, оказывается, терпеливо ждут, когда же в России снова наступят 1990-е годы, чтобы потребовать себе Курилы взад. Пока же там думают о показательной блокировке островов:

https://lenta.ru/news/2021/03/11/kurily/

Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао указал на необходимость продемонстрировать готовность и способность заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса». Об этом он написал в своей статье для портала Newsweek Japan.

Речь идет о проливе Лаперуза и Сангарском проливе — «основных маршрутах снабжения» между материковой Россией и четырьмя «северными островами». Однако, считает политолог, Токио не следует спешить с решением курильского вопроса, а подождать, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». При этом он признает, что в обозримом будущем этого не случится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс».

Тем не менее, Каватао считает, что Токио уже сейчас нужно начать доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией», соблюдая при этом «спокойствие и хладнокровие». Политолог также заявил о необходимости выстраивания с Москвой таких отношений, которые были бы выгодны для Токио с точки зрения «решения территориального вопроса».

Лично я полагаю, что нам следует соблюдать главный дипломатический принцип, принцип взаимности. Проще говоря, мы должны иметь план по аннексии японских территорий на тот случай, если «лихие девяностые» наступят не в России, а в Японии. В противном случае на исторически продолжительном периоде мы проиграем: японцы-то в тяжёлые для России периоды будут пытаться что-нибудь оттяпать безо всяких колебаний.