Мнение: Минутка инфографики
14.03.2021, 18:12,
Разное
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И минутка инфографики про знаменитую картину и одного из самых красивых мужчин в русской живописи.
UPD для пожелавших тыкнуть меня "в ошибки":
Это портрет человека по имени Евграф Давыдов.
С поэтом Денисом Давыдовым (который тоже был гусаром) — он не одно и то же.
Раньше, до нахождения правильного описания, картина действительно считалась портретом Дениса. Но уже примерно лет пятьдесят не считается.
Источник: Шакко
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