Мнение: Минутка инфографики

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14.03.2021, 18:12, Разное
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И минутка инфографики про знаменитую картину и одного из самых красивых мужчин в русской живописи.

UPD для пожелавших тыкнуть меня "в ошибки":

Это портрет человека по имени Евграф Давыдов.
С поэтом Денисом Давыдовым (который тоже был гусаром) — он не одно и то же.
Раньше, до нахождения правильного описания, картина действительно считалась портретом Дениса. Но уже примерно лет пятьдесят не считается.

Источник: Шакко



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