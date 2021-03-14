 

Мнение: Прощальные письма

14.03.2021, 19:08, Разное
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Интересный пост в моей ленте.

Большинство прощальных писем, которые приведены в посте по ссылке – большие щипцы.

Давайте обсудим конфигурацию каждых щипцов.

Пишите номер письма сверху, если будете описывать инструменты.

Чтобы описать конфигурацию щипцов, надо отметить следующее:

1. Что человек хочет вытянуть из партнера?

2. На что он давит и как?

3. В каком виде ожидает дань?

4. Чем маскирует щипцы, если маскирует?

Вот от этих характеристик зависит конфигурация щипцов.

Некоторые из писем не щипцы, а скалки, а некоторые то и другое.

Опишите, как выглядят скалки в конкретных письмах.

Для этого замечайте:

1. За что партнера пытаются огреть?

2. Чем именно ему пытаются сделать больно или неприятно?

3. С какой целью?

4. Чем оправдывают свою скалку, если оправдывают.

5. Чем маскируют скалку, если маскируют. (Оправдания и маскировка – разные вещи, иногда противоположные)

Попробуем?

Источник: Эволюция



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