Мнение: Прощальные письма
14.03.2021, 19:08,
Разное
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Интересный пост в моей ленте.
Большинство прощальных писем, которые приведены в посте по ссылке – большие щипцы.
Давайте обсудим конфигурацию каждых щипцов.
Пишите номер письма сверху, если будете описывать инструменты.
Чтобы описать конфигурацию щипцов, надо отметить следующее:
1. Что человек хочет вытянуть из партнера?
2. На что он давит и как?
3. В каком виде ожидает дань?
4. Чем маскирует щипцы, если маскирует?
Вот от этих характеристик зависит конфигурация щипцов.
Некоторые из писем не щипцы, а скалки, а некоторые то и другое.
Опишите, как выглядят скалки в конкретных письмах.
Для этого замечайте:
1. За что партнера пытаются огреть?
2. Чем именно ему пытаются сделать больно или неприятно?
3. С какой целью?
4. Чем оправдывают свою скалку, если оправдывают.
5. Чем маскируют скалку, если маскируют. (Оправдания и маскировка – разные вещи, иногда противоположные)
Попробуем?
Источник: Эволюция
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