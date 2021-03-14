Мнение: Инсценировка

14.03.2021, 19:00, Разное

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Как сообщил в пятницу ТАСС высокопоставленный источник в Кремле, Запад готовит сценарий информационной атаки на российскую вакцину "Спутник V" с инсценировкой массовой гибели людей якобы в результате использования препарата. По словам источника, атака планируется на фоне растущего во всем мире спроса на российскую вакцину. Он отметил, что одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии.

Источник также указал на то, что целевой аудиторией антироссийской информационной кампании выбраны европейские страны, зарегистрировавшие "Спутник V" для экстренного использования. Это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.

В чем тут подвох?

Дело в том, что европейские правила требуют публикации обо всех негативных случаях, сопровождающих применение вакцин. Любых вакцин. Этим, кстати, активно пользуется российская пропаганда, рассказывая о проблемах и осложнениях, возникающих при вакцинации вакцинами иностранного производства. Внутри России таких правил нет. А потому есть ли какие побочные и негативные случаи, возникающие при применении аналоговнеимеющих российских вакцин — неизвестно.

Однако теперь в ряде стран Европы российские вакцины зарегистрированы, а значит — начинается их применение. И, естественно, тут же вступают в силу нормы о публикациях негативных случаев. Будут ли это лишь осложнения или даже смертельные случаи — неизвестно. Но в России на всякий случай подстраховываются и заранее объявляют подобные публикации «информационными атаками».

Как минимум это нечестно, но вообще-то говоря, возникает вопрос: а и правда, есть ли негативные и побочные случаи при применении российских вакцин, или они на 100% эффективны? В стране с традициями рисовать любые результаты «на заказ» подобный вопрос не выглядит нелепым.

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