Британский генерал раскритиковал состояние ВС королевства

14.03.2021, 19:00, Новости дня

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Бывший глава генштаба Великобритании Ричард Даннат сообщил о непригодности британской армии для боевых действий, отметив, что в РФ над ней смеются, а в США качают головами. Об этом сообщил британский таблоид.

«Русские над нами смеются, американцы качают головами», – приводит The Mirror слова Данната.

По его словам, оборонное ведомство Британии разоряется на истребители F-35B, которые обходятся бюджету более чем в 100 млн долларов каждый и крайне дороги в эксплуатации. В материале отмечается, что даже США предпочитают искать дешевую замену этому самолету.

«Это ударит по оборонному бюджету на десятилетия вперед. Кто будет в проигрыше? Ну я бы сказал так – армия», – сообщил британский генерал.

Он также отметил, что британской армии не хватает около десяти тысяч военных. При этом, по мнению Данната, в ближайшее время их численность может только сократиться.

Ранее глава Стратегического командования вооруженных сил Великобритании генерал Патрик Сандерс заявил, что РФ и Китай «получают преимущества» в «битве за киберпространство».

В январе СМИ со ссылкой на проект документа о пересмотре британской национальной стратегии в области обороны и внешней политики сообщили, что британская армия может быть сокращена на 10 тыс. военнослужащих в связи с принятием на вооружение большого числа беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и транспортных средств.