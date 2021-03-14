В ДТП под Екатеринбургом погибли двое детей и трое взрослых

14.03.2021, 19:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Свердловской области в ДТП погибли пять человек. Инцидент произошел вечером 14 марта в городском округе Заречный, сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, на 48-м километре автодороги Р-351 «Екатеринбург – Тюмень» рядом с селом Мезенское столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии погибли двое детей и трое взрослых, передает РИА «Новости».

В феврале в Свердловской области при столкновении автомобиля ВАЗ-2110 с автомобилем Scoda погибли пять человек, еще трое пострадали.