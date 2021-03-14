 

При стрельбе в Чикаго погибли два человека

14.03.2021, 19:00, Новости дня
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В результате стрельбы в американском Чикаго погибли два человека, еще более десяти получили ранения, сообщила газета Chicago Tribune со ссылкой на полицию города.

Инцидент произошел в воскресенье на вечеринке, проходившей на территории предприятия, занимающегося буксировкой автомобилей. На месте происшествия были найдены четыре пистолета, передает РИА «Новости».

Пока причины стрельбы не установлены, инспекторы проводят предварительное расследование и опрос свидетелей. Задержанных нет.

На этой неделе в американском Хьюстоне во время стрельбы погибли три человека.



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