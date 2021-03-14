 

Выдвинута версия о квантовой природе происхождения жизни на Земле

14.03.2021, 18:52, Новости дня
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В последнее время появляется все больше доказательств тому, что жизнь на Земле появилась не случайно. Ученые из Чикагского университета, проведя ряд исследований, установили, что самые примитивные бактерии используют элементы квантовой теории для того, чтобы выжить в окружающем мире.

Если выдвинутая теория будет доказана, науке придется отказаться от привычного представления о возникновении жизни на Земле как о случайном событии, говорят эксперты.

Дело в том, что даже у самых простых организмов очень сложные молекулы, которые постоянно нужно защищать от окисления. По мнению ученых, им это удается благодаря квантовым методам, которые останавливают данный процесс. Собственно говоря, само событие смерти бактерии происходит случайно, когда условия складываются определенным образом. А жизнь является управляемым процессом.



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