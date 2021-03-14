В Китае создали новый вид умной одежды – шарф-дисплей
14.03.2021, 18:52,
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Данное электронное устройство можно носить как шарф. Периодически его нужно стирать, однако главное назначение устройства – демонстрировать изображение, так как оно, на самом деле, является дисплеем нового поколения.
Инновационный вид умной одежды открывает невиданные возможности и дает старт новому этапу развития электроники, считают эксперты.
Шарф-дисплей создан из специальной ткани, разработанной учеными из Китая. Ширина представленного образца составляет 25 см, а его длина – 6 метров. На самом деле, это слишком длинный шарф. Можно делать его покороче, однако разработчикам интересно было продемонстрировать свое достижение в полной мере. Как минимум, удалось удивить всех.
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