В Китае создали новый вид умной одежды – шарф-дисплей

14.03.2021, 18:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Данное электронное устройство можно носить как шарф. Периодически его нужно стирать, однако главное назначение устройства – демонстрировать изображение, так как оно, на самом деле, является дисплеем нового поколения.

Инновационный вид умной одежды открывает невиданные возможности и дает старт новому этапу развития электроники, считают эксперты.

Шарф-дисплей создан из специальной ткани, разработанной учеными из Китая. Ширина представленного образца составляет 25 см, а его длина – 6 метров. На самом деле, это слишком длинный шарф. Можно делать его покороче, однако разработчикам интересно было продемонстрировать свое достижение в полной мере. Как минимум, удалось удивить всех.