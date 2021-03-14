 

Американские ученые исследовали влияние компоста на почву в засушливых регионах

14.03.2021, 18:52, Новости дня
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До сих пор специалисты по сельскому хозяйству избегали применять в качестве удобрений компост или навоз в засушливых регионах, считая данную операцию рискованной. Однако американские ученые все же советуют использовать органику для повышения урожайности.

Проведен целый ряд исследований на разных засушливых участках полей. Там разбрасывали компост в небольших количествах. В результате качество почвы для выращивания сельскохозяйственных культур существенно улучшилось.

Как отмечают ученые, позитивный эффект появляется не сразу, а минимум через полтора года. Но он все же есть. Кроме прочего, в почве остаются полезные для растений бактерии, которые насыщают грунт необходимыми для роста культур минералами, в том числе в процессе гниения остатков после собранного урожая.



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