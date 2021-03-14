 

Установлено оптимальное соотношение овощей и фруктов в рационе питания

14.03.2021, 18:52, Новости дня
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Американские ученые из Гарвардской медицинской школы провели масштабное исследование, участниками которого стали около двух миллионов человек. В результате удалось установить оптимальное соотношение овощей и фруктов в рационе питания людей, которые смогли прожить дольше других.

По словам ученых, для поддержания здоровья организма важно не просто постоянно есть овощи и фрукты, но и соблюдать их правильное соотношение. Оптимальным является три порции овощей к двум порциям фруктов.

Если данное соотношение соблюдать на ежедневной основе, риск преждевременной смерти снижается в три раза. Долголетие становится практически гарантированным, утверждаю специалисты, опираясь на собранные факты.



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