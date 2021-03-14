Amnesty International признала Иосифа Сталина жертвой политических репрессий

14.03.2021, 18:51, Разное

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Международная правозащитная организация Amnesty International предоставила Иосифу Сталину статус жертвы политических репрессий. Правозащитники установили, что секретарь ЦК КПСС был отравлен в ходе политических чисток, проводимых главой советского государства Николаем Шверником.

Юрист и историк Дональд Веномус обнаружил в архивах ЦРУ советские секретные документы, попавшие к американцам после распада СССР. В найденных приказах за подписью председателя Президиума Верховного Совета СССР Шверника говорится о необходимости борьбы с врагами народа и шпионами иностранных разведок. Особо опасные элементы подлежали немедленному уничтожению во внесудебном порядке. В одном из секретных указаний под номером № 227 министру внутренних дел Берии приказывается ликвидировать секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров Иосифа Сталина и замаскировать все под естественную смерть.

В ответном донесении Берии сообщается, что операция была проведена успешно. Для ликвидации Сталина был использован яд на основе органических фтор-фосфорных веществ, которые вызвали у него инсульт. Сталин скончался от последствий отравления через несколько дней на своей даче в Кунцево.

«Нет никаких сомнений, что Сталин был всего лишь пешкой в большой политической игре. Когда он стал не нужен, то с ним жестоко расправились. И если раньше мы думали, что вся ответственность за репрессии лежит именно на нем, то новые факты заставляют нас пересмотреть его роль в истории. За время существования СССР личность Николая Шверника тщательно замалчивалась и его деятельность на посту главы государства не афишировалась. Но похоже можно сделать вывод, что все убийства и казни проводились, если не с его молчаливого одобрения, то при его активном согласии. А Сталин был лишь простым секретарем, который подписывал бумажки», — заявил генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду.

Найду добавил, что подлинность найденных документов не поддается сомнению и специалисты Amnesty International продолжат их изучение. При этом Найду отметил, что при всей неоднозначной роли Сталина нет никаких даже формальных оснований, чтобы лишить его статуса жертвы политических репрессий. По мнению Найду, за годы своей работы Сталин не позволил себе ни одного враждебного или ненавистнического высказывания в адрес каких-либо социальных групп. Глава Amnesty International считает, что это обстоятельство значительно выделяет Иосифа Сталина на фоне некоторых политических деятелей 21 века.

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