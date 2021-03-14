Мнение: Воздушная разведка НАТО у берегов Крыма

14.03.2021, 18:50, Разное

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12 марта

11, 12 и 14 марта самолеты НАТО вели активную разведку у побережья Крыма и Кавказа.

12 марта американский разведчик RC-135W действовал у побережья Кавказа и ушел обратно на базу вдоль крымского побережья.

11 и 14 марта через воздушное пространство Украины к побережью Крыма вылетал британский самолет RC-135W.



11 марта.

Налицо интенсификация воздушной разведки у границ РФ в Причерноморском регионе..

На фронте в ЛДНР без существенных изменений, события развиваются исключительно в позиционном ключе, несмотря на обстрелы и слухи о наступлении ВСУ. Обе стороны применяют минометы и артиллерию.

После очередной истерики на Украине на тему "силового решения" 15 марта и далее, из РФ последовал ряд намеков, что для Украины все это закончится также как в 2014-м году или даже хуже.

Осложнят перспективы активизации маневренных действий весенняя распутица. Многие ждут наступления скорее по принципу – лучше ужасный конец ,чем ужас без конца. Но вполне вероятно, что все продолжится также, как идет, особенно если Генштаб ВСУ и западные кураторы будут уверены, что БТГ ЮВО возьмутся за дело серьезно.

На дипломатическом уровне полный тупик, при Зеленском подвижек в этом вопросе можно не ожидать.

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